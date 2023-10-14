شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ونيدفيد يخضعان لفحص طبى غدا لتحديد موعد انتظامهما فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع صلاح محسن وكريم نيدفيد، لاعبا الأهلي، لفحص طبي على هامش مران فريقهما غدا الأحد، بعد استئناف تدريباته الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الانتهاء من مباراة الإسماعيلي في الدوري.

ويحدد الفحص الطبي موقف الثنائي صلاح ونيدفيد من الانتظام في مران الأهلي الجماعي بدءا من الغد أو الانتظار لبعض الوقت قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، وفقا لنتيجة الفحوصات التي سيخضع لها الثنائي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته ضد سيمبا التنزاني يوم الأربعاء المقبل في افتتاح بطولة دوري السوبر الأفريقي، والتي ستقام خارج الديار.