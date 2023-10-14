شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 14 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر كل اللاعبين المصابين في قائمة الفريق المقرر أن تخوض منافسات دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، والتي يستهلها بمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي في قيد كل اللاعبين المصابين تحسبًا للاستعانة بهم في كل مباريات البطولة بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم، لاسيما وأن جميع اللاعبين المصابين اقتربوا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية.

قال عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالأهلي إنه جاهز للمشاركة في المباريات بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، بعد أن أنهى كل مراحل العلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأصبح جاهزًا للتواجد في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، موجهًا الشكر لمنظومة النادي بالكامل لمساعدته في تجاوز فترة الإصابة العصيبة.

وأوضح حميد أن الإصابة جاءت في توقيت صعب للغاية، وأن النادي أنهى كافة أمور العملية الجراحية بشكل سريع، فضلًا عن المساندة الكاملة من جانب مسئولي النادي، والدعم الكبير من جانب الجماهير، وهو الأمر الذي ساعده على تخطي الآثار النفسية السلبية للإصابة، والعودة بطموحات كبيرة ودوافع جديدة.

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