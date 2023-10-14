شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة للفنون القتالية» يظفر بكأسي الذكور والاناث في افتتاح موسم التايكواندو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”

دشن نادي الفجيرة للفنون القتالية موسم التايكواندو بكأسي الذكور والإناث خلال مشاركته في بطولة الإمارات المفتوحة،والتي نظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو مساء السبت بدبا الفجيرة في باكورة نشاطه للموسم الرياضي 2023-2024.

شهدت البطولة مشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون غالبية أندية الدولة، استطاع خلالها لاعبو الفجيرة الظفر بالمركز الأول في الترتيب العام في فئتي الذكور والاناث بعد أن حصدوا 22 ميدالية ملونة منها تسع ذهبيات وعشر فضيات وثلاث برونزيات، نالها: لجين بسام ذهبية، وإيجور ايكونيكوف ذهبية، وسلطان عمر ذهبية، وشيخه الكتبي ذهبية، ومهند وليد ذهبية،وعبير مختار ذهبية، وميلاد جويد ذهبية، ويارا وليد ذهبية، وحلا أحمد ذهبية، فيما كانت الميداليات الفضية من نصيب كريم محمود، وصفا طلعت، وعمر عبد الرحمن، وسهيل عبد الله، وماريا هارون، وعميرة عبد الرحمن، ورنيم الهويملي، ودانا محمد هشام،ومئاب بسام، وعبد الله نعماتوف، فيما نال محمد خالد ونادرة همام وسند خلدون الميداليات البرونزية.