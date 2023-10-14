شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم بن حمد ينسحب من عملية شراء مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج - وكالات

كشفت تقارير إعلامية، عن انسحاب الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني، من عملية شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، أحد أبرز المرشحين لشراء بطل إنجلترا 20 مرة من عائلة جليزر الأمريكية ملاك النادي.

ويُعد الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات من بين المرشحين البارزين أيضاً.

ولا يزال نادي مانشستر يونايتد مملوكاً منذ 2005 لعائلة آل جليزر الأمريكية.

وأشارت التقارير إلى أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، انسحب من عملية شراء مانشستر يونايتد، دون توضيح تفاصيل أكثر في هذا الشأن.

كان آل جليزر فتح باب بيع نادي مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022، بعد سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة من تراجع مكانة الفريق الأول لكرة القدم في عهد العائلة الأمريكية.

وقدم آل ثاني عروضاً رسمية، كان آخرها بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار)، لكنّ رفض آل جليز ظل مستمراً.

وأصبح الطريق ممهداً أمام البريطاني السير جيم راتكليف لشراء نادي مانشستر يونايتد، لكن مغالاة آل جليز المادية تحول دون إتمام الصفقة قريباً.

يشار إلى أن قيمة مانشستر يونايتد السوقية تبلغ حالياً 3.3 مليار دولار فقط، حسب موقع «بلومبيرغ» الأمريكي.

ويعاني فريق كرة القدم في مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرجسون في 2013.

ويستمر النادي الإنجليزي في معاناته مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، الذي أبقى الفريق في المرتبة العاشرة في بريميرليغ، بعد مرور 8 جولات، انتصر في 4 مباريات وخسر في مثلها.

قارياً، لم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بعد مباراتين خسرهما أمام بايرن ميونخ وجالاتا سراي على الترتيب.