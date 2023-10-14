شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتصدر ثاني أيام بطولة التحدي للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت منافسات مهرجان التحدي للجوجيتسو السبت في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في العين، وسط أجواء مفعمة بالحماس والأداء القوي، والحضور الجماهيري الكبير، وجرى تخصيص نزالات اليوم الثاني لفئة البراعم والناشئين من الفتيات، وتميزت بقوة الأداء والفنيات العالية، حيث قدّمت الفتيات أداء رفيعاً على البساط وسط هتافات الجماهير التي شكّلت حافزاً إضافياً لهن للتفوق والصعود إلى منصة التتويج.

وبعد مجموعة من النزالات القوية والحماسية على مدار اليوم، حل نادي الجزيرة في المركز الأول، وذهب مركز الوصيف إلى نادي بني ياس، فيما تبوأ نادي العين المركز الثالث.

أشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالمستوى الفني للبطولة في يومها الثاني والذي جرى تخصيص منافساته للفتيات من البراعم والناشئات، مشيداً بأدائهن القوي وامتلاكهن الموهبة والقدرة على التطور والنمو، بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، وجهود الاتحاد والأندية والأكاديميات في توفير كل المقومات لصناعة جيل من البطلات المتميزات.

منصة مثالية

وأضاف الظاهري: «شكّلت بطولات التحدي في الأعوام الماضية، منصة مثالية للكشف عن المواهب النسائية المتميزة، وبيّنت لنا الانتشار الواسع للرياضة بين الفتيات وإقبالهن اللافت على المشاركة في المنافسات، وأنتجت لنا لاعبات عالميات مثل بلقيس الهاشمي وشمّا الكلباني، وأسماء الحوسني وغيرهن ممن توّجن بالذهب في كبرى البطولات العالمية والقارية كبطولة آسيا للجوجيتسو وبطولة العالم للجوجيتسو، ودورة الألعاب الآسيوية الأسياد، والألعاب العالمية».

وأثنى الظاهري على التواجد الجماهيري الكبير في المدرجات وجموع الأسر والعائلات التي وقفت بقوة خلف بناتها، مؤكداً أن مدينة العين تمتلك قاعدة كبيرة من الممارسين، ومجتمعها من أكبر الداعمين لانتشار رياضة الجوجيتسو، وتقدّم بالشكر إلى جامعة الإمارات على استضافتها النموذجية للبطولة، وإفساحها المجال أمام الجماهير للاستمتاع بمنافسات قوية وتشجيع الأبناء.

اتحاد ملهم

وأعربت ربا الهاشمي إدارية أكاديمية أدما للجوجيتسو في أبوظبي عن سعادتها بالأجواء الإيجابية للمهرجان والنجاح المبهر للبطولة التي يقف خلف تنظيمها اتحاد متطور ومسؤول وملهم بأفكاره ومبادراته ساهم على مدى أعوام في تطوير اللعبة وتعزيز مكانة الدولة الرائدة على خارطة الجوجيتسو العالمية، ويواصل دوره بثبات في هذا الإطار.

وقالت: «تمثل بطولة التحدي منصة مثالية لبراعم وناشئي أكاديمية أدما للتحضير لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو ومنافسات بطولة أبوظبي العالمية للناشئين، ونحن راضون تماماً عن أداء لاعباتنا واللاتي نجحن في اعتلاء منصة التتويج، مؤكدة أن هذه الفئة تمثل عماد الأكاديمية في الأعوام القادمة، وتضم أكاديمية أدما العديد من المواهب التي ينتظرها مستقبل مشرق في اللعبة».

وتقول هديل القدحة من السعودية ولاعبة نادي بني ياس حزام أصفر والتي نجحت في الحصول على ذهبية البراعم وزن 57 كجم: «أشعر بسعادة بالغة لتحقيق الانتصار والوقوف على منصة التتويج، وإدخال الفرحة في نفوس الأهل والأصدقاء الذين شجعوني ودعموني بقوة خلال النزالات».

وتضيف: «أتدرب كثيراً في النادي بعد الانتهاء من واجباتي المدرسية وأتطلع للمشاركة في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو وتحقيق الميدالية الذهبية».

وقالت ميثاء النيادي «حزام أصفر» من نادي العين والتي حازت ذهبية فئة الناشئات وزن 40 كجم: «أشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز لتحقيق هذا الإنجاز، والتفوق بجميع النزالات التي خضتها أمام لاعبات يملكن الكثير من الطموح والرغبة في تحقيق الفوز».

تحقيق الأحلام

وأضافت: «أشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيم هذه المنافسات التي تساعدنا على النمو والتطور وتحقيق أحلامنا في الرياضة، وأهدي هذا الإنجاز للنادي ولأسرتي التي تدعمني في كل خطوة من مسيرتي نحو النجاح والتميز». وقالت الفرنسية ميريام بوارس «حزام رمادي» من أكاديمية رويس جرايسي للجوجيتسو بدبي والتي حققت ذهبية فئة الناشئات وزن 52 كجم: «سعيدة بهذا التتويج في بطولة التحدي للجوجيتسو التي تعتبر بطولة مهمة في تطوير مسيرة اللاعبات».

وتقدّم سعيد الكعبي والد اللاعبة لطيفة سعيد ببالغ الشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على جهوده الجبارة في تنظيم هذه الفعاليات وغيرها على مدار الموسم، مثمناً الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة تجاه تأسيس مجتمع رياضي يتمتع أفراده بالقوة واللياقة البدنية ويشاركون في نهضة دولتهم.