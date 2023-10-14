شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل القرقاوي: البطولة العربية لها مكانة عالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

هنأ اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة نديم حكيم نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي بيروت واللاعبين والجهازين الإداري والفني بالإنجاز الكبير الذي حققه النادي بفوزه بلقب النسخة ال 35 من البطولة العربية لكرة السلة للأندية للرجال، مشيداً بالمستوى الفني الذي قدمه الفريق البطل طيلة المنافسات على طريق صعوده إلى منصة التتويج خاصة في المباراة النهائية التي جاءت قمة رفيعة المستوى.

وأثنى القرقاوي كذلك على المستوى الذي قدمه فريقا بيروت وسلا المغربي في النهائي وعلى الحضور الجماهيري ونجاح طاقم الحكام في إدارة لقاء الختام القوي الذي عكس مكانة هذه البطولة وتقدمها بشكل ملحوظ من عام إلى آخر ما جعلها محل اهتمام المسؤولين في الاتحاد الدولي. وأضاف القرقاوي: هذا المستوى المميز ينطبق أيضاً على معظم الفرق المشاركة وبشكل خاص تلك التي كانت طرفاً في الدور ربع ونصف النهائي والنهائي.

جهود مقدرة

وأثنى القرقاوي على الجهود التي بذلتها الأمانة العامة للاتحاد العربي بقيادة العميد عبد الله شلبي الأمين العام ودورها في تذليل الصعوبات التي سبقت البطولة المتمثلة بتأشيرات الفرق والنقل التلفزيوني بالتعاون مع الاتحاد القطري ونادي قطر المستضيف.

واختتم القرقاوي تصريحاته قائلاً إن اتحاده سيحرص على استثمار النجاحات التي تحققت في الدوحة والسعي دائماً نحو تقديم الأفضل الذي يصب في مصلحة كرة السلة العربية.

ومن جهته أشاد العميد عبد الله شلبي بنجاح النسخة الجديدة والمستويات التي قدمتها الفرق، مشيراً إلى أنه كان من الصعب التكهن بالنتائج وهوية الفرق الصاعدة للأدوار النهائية.

وكشف شلبي النقاب عن القرار الذي اتخذه الاتحاد العربي بتصنيف الفرق التي تأهلت إلى دور الثمانية ضمن المستوى الأول في البطولة القادمة وهي: بيروت وسلا والكويت والأهلي المصري والاتحاد السكندري والاتحاد الجزائري ودجلة العراقي والمحرق البحريني، على أن تنضم إليها ثمانية فرق من دول عربية أخرى، وتقام قرعة بين هذه الفرق الجديدة لتوزيعها على المجموعات.

وأضاف أن البطولة أخذت أهمية متزايدة بعد أن تم وضعها على أجندة الاتحاد الدولي.

القمة لبنانية

وكان فريق بيروت اللبناني تربع على عرش سلة الأندية العربية بتتويجه بطلاً على حساب سلا المغربي بنتيجة 86 – 75 في المباراة النهائية على صالة نادي الغرافة القطري.

وكان فوز بيروت هو الثاني للفريق في ظرف 12 يوماً بعدما توج آخر سبتمبر الماضي بلقب بطولة قطر الدولية، واللافت أن البطل الجديد لم يذق طعم الخسارة في كل المباريات التي خاضها وكان بالفعل فرس الرهان ولم يتأثر بالمطبات التي واجهها خاصة في الدور ربع النهائي أمام الاتحاد الجزائري وكذلك في مباراته مع الكويت حامل اللقب السابق في نصف النهائي.