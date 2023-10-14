شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة المصارعة أندرتيكر يخشى «الخيار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يعد أندرتيكر من أشهر أساطير المصارعة الحرة في العالم، وهو لا يخاف شيئاً فقد شارك في الكثير من البرامج وتعرض فيها لتكسير الكراسي الخشبية على رأسه وسقط من ارتفاعات شاهقة ونهض ونافس في برنامج «مدفون حياً»، واخترق حلقات النار لكن كل شخص لديه خوف من شيء ما والطريف أن «فوبيا» أندرتيكر هي «الخيار».

واعترف الأسطورة بأنه لا يريد أكل الخيار ولا لمسه ولا حتى رؤيته، وقال مدربه بول بيرر: إن حامل لقب العالم 7 مرات تقيأ في مطعم «وافل هاوس» بسبب رؤيــــة قطعـــة خـــيـار تســبح في كــوب شــــايه المثلــج.

ويقول أندرتيكر إن «فوبيا» الخيار بدأت عنده بسن الـ8 عندما أكل علبة كاملة من مخلل الخيار ما تسبب له بمغص ومشاكل في المعدة.

«فوبيا» الخيار دفعت منافسي أندرتيكر لعمل المقالب به.