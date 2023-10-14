شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي» أول بطولة الشرطة للفنون القتالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي بلقب بطولة الشرطة للفنون القتالية المختلطة (MMA) في نسختها الثالثة، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية وجرت منافساتها في الصالة الرياضية للفنون القتالية بأبوظبي.

شارك في المنافسات عن فئة الرجال 70 لاعباً، وعن فئة السيدات 23 لاعبة، وتوج فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول على مستوى البطولة، فيما حققت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثاني، وجاءت وزارة الداخلية في المركز الثالث.

حظيت البطولة بمشاركة واسعة وحضور مميز من الفرق التي تمثل وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، وحضر الفعاليات العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد محمد أحمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة، والعميد د.عمر محمد الخيال رئيس اللجنة العليا لاختبارات اللياقة البدنية، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير إدارة مركز التدريب الرياضي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز، وعدد من الضباط وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي.

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، أن الوزارة حريصة على تبني مثل هذه البطولات وتنظيمها سنوياً للمنتسبين، وذلك في إطار رؤيتها وإستراتيجيتها الرياضية التي ترتكز على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من منتسبي الداخلية، وتحفيزهم نحو تحقيق الريادة والتميز انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضات القتالية في العمل الشرطي، وذلك لما تعززه هذه الرياضات من اكتساب مهارات جديدة لفنون القوة الدفاعية، والقدرات الاحترافية التي تضعهم في استعداد وجاهزية للتعامل مع كافة المواقف وفق ما يتطلب الأمر، إلى جانب تمكين المنتسبين المشاركين وتزويدهم بثقافة التعامل مع الخصم بروح رياضية عالية، كون هذه الرياضة تركز على ضبط النفس، واحترام الذات وتقدير الآخرين.

وأشار الظاهري في حديثه إلى أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لمثل هذه البطولات النوعية والرياضات القتالية المختلفة التي تعزز من مكانة الدولة عالمياً.