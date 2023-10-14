شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان الذيد يشهد تحديات مثيرة لسن اللقايا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت صباح أمس السبت تحديات قوية لسباق شارة ديوان رئيس الدولة لسباق الهجن بميدان الذيد، وتضمنت التحديات التي أقيمت بمتابعة وتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن إقامة 18 شوطاً لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كيلومترات، بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء القبائل.

جاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «شواهين» لمحمد مبارك بورويس الكتبي، الشوط الثاني «الفارسة» لمحمد خلفان بالعامري الكتبي، الشوط الثالث «شاهين» لسلطان سعيد مبارك الجزيعي، الشوط الرابع «مرعب» لسعيد مطر سلطان الكتبي، الشوط الخامس «لعوبة» لخميس راشد عبلان الكتبي، الشوط السادس «اللحقة» لراشد مهير سعيد بالعامري، بزمن قدره 6:21:2 دقيقة (أفضل توقيت) الشوط السابع «شاهين» لعلي سالم الخاصوني، الشوط الثامن «حشيم» لعبيد مطر عبدالله الكتبي، الشوط التاسع «مشغلة» لسالم سعيد مبارك سلطان الكتبي، الشوط العاشر «شواهين» لسالم عبيد بالليث الطنيجي، الشوط الحادي عشر «متوكل» لراشد حمد عبلان الكتبي، الشوط الثاني عشر «طلوع» لعبدالله سيف حميد الكتبي، الشوط الثالث عشر «الظبي» لسالم راشد سعيد الطنيجي، الشوط الرابع عشر «وضوح» لسعيد محمد الكليلي العامري، الشوط الخامس عشر «الفارس» لعوض حمد عبلان الكتبي، الشوط السادس عشر «مصوب» لمطر عبدالله خليفة بن دلموج، كما فازت «بشاير» لعلي عبيد بن طويرش الكتبي، و«الظبي» لراشد مهير سعيد بالعامري.