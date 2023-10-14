شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في الجولة الثانية من دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تتواصل مباريات دوري الصالات في نسخته ال15 في السابعة من مساء اليوم الأحد بثلاث مواجهات تجمع مليحة الخاسر أمام الحمرية في الجولة الأولى، مع خورفكان المنتشي بثلاثية نظيفة في شباك اتحاد كلباء.

وعاد خورفكان بقوة بعد خسارته كأس السوبر من البطائح، ويحسب للفريق أنه استعاد توازنه بسرعة وسطر الفوز الأكبر في الجولة الأولى ما جعله في الصدارة بفارق الأهداف عن الحمرية.

أما مليحة فيلعب اليوم بهدف تعويض الخسارة الأولى ويضع في الاعتبار أيضاً علو كعبه على خورفكان، حيث كانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في كأس الاتحاد انتهت لمصلحة مليحة، ومازالت ذكريات الخسارة القاسية عالقة بأذهان لاعبي خورفكان ومدربهم أنور محمد الحمادي الذي يرفع شعار «الحسم المبكر» في لقاء اليوم، ويقابله المدرب المصري خالد محمود رافعاً شعار «لن نخسر مباراتين على التوالي في الدوري».

ويلتقي في المباراة الثانية فريقا البطائح وضيفه الحمرية، ويخوض «الأحمر» اللقاء منتشياً بنيل كأسي الاتحاد والسوبر في بداية الموسم الحالي، رغم أنه تعادل في الجولة الأولى مع دبا الحصن.

وتعامل البطائح مع التعادل على أساس أنه خسارة له، حسب ردة فعل المدرب والإدارة عقب نهاية المباراة.

ويسعى البطائح إلى تصحيح مساره ومعالجة أوضاعه في مباراة اليوم، وأيضاً لرد الاعتبار أمام الحمرية الذي سبق وفاز عليه في الجولة الأولى من كأس الاتحاد 2-1.

من جهته، يركز الحمرية على تأكيد جدارته بالفوز على بطل كأس الاتحاد ويطمح إلى المحافظة على نغمة الانتصارات التي بدأها بالتفوق على مليحة بهدف خالد السقطري في جولة ضربة البداية.

وسيكون ملعب صالة نادي دبا الحصن مسرحاً لمواجهة أصحاب الأرض مع ضيفهم وجارهم اتحاد كلباء في واحدة من قمم الساحل الشرقي، ويسعى «النمور» إلى تضميد الجراح وتعويض الخسارة أمام خورفكان، بينما يرفع الفريق الحصناوي شعار«لا للعودة إلى الوراء»، أو التراجع عن النتائج الإيجابية التي بدأها الفريق بتعادل 2-2 بطعم الفوز مع البطائح في الجولة الأولى.

وستكون المواجهة بين الأصفر والأخضر جديرة بالمشاهدة وبكل تأكيد ستكون من المواجهات الجماهيرية عطفاً لما يتمتع به الفريقان من زخم جماهيري ومتابعة من جمهور الناديين لفريقيهما.