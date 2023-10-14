مدرب إنجلترا يدافع عن هندرسون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، غاريث ساوثغيت، جماهير بلاده التي أطلقت صافرات الاستهجان في وجه لاعب الوسط المنتقل إلى السعودية جوردان هندرسون، خلال الفوز الودي على أستراليا 1-0 الجمعة في لندن.

وعبر ساوثغيت عن غضبه من الإساءة التي تعرض لها قائد المنتخب الإنجليزي بدلا من هاري كين الذي خلد إلى الراحة، بعد خروجه في الشوط الثاني من المباراة التي تابعها نحو ثمانين ألف متفرج في ملعب ويمبلي.

وأثير جدل حول مشاركة هندرسون، المنتقل من ليفربول الإنجليزي إلى الاتفاق السعودي، إذ طالته انتقادات كثيرة بسبب انتقاله إلى دوري روشن، الصيف الماضي.

وقال مدرب إنجلترا «لا أفهم ذلك حقا.

لقد خاض 79 مباراة دولية مع إنجلترا، التزامه وما قدمه لإنجلترا استثنائيان».

وتابع «دوره في هذه المجموعة مهم للغاية. هو نموذج رائع في احترافه».