الفتح والابتسام يتصدران دوري أولى اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فريقا الفتح والابتسام مجموعتي بطولة دوري أندية الدرجة الأولى السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي 2023 - 2024م، في ختام منافسات الدور الأول من دور المجموعات التمهيدي، بعد مواجهات الجولة السابعة التي جرت أمس الأول.
وأسفرت نتائج مواجهات الجولة في المجموعة الأولى عن فوز الخويلدية على المحيط (27 - 31)، وانتصار السلام على الوطني (27 - 30)، والجزيرة على حراء (38 - 22)، وبهذه النتائج تصدر الفتح سلم ترتيب المجموعة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه فريق الخويلدية.
وفي مواجهات المجموعة الثانية حقق الابتسام فوزه على الهداية (26 - 22) لينفرد بصدارة المجموعة مبتعدا عن الهداية بنقطتين، وتجاوز الثقبة مستضيفه العمران بفارق هدف وحيد (28 - 29)، وكسب الجيل نظيره النجوم بنتيجة (24 - 17) في المواجهة التي أقيمت الجمعة.
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