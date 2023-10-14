جيسي لينجارد يقترب من الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست السابق من الانتقال بشكل رسمي إلى نادي الاتفاق السعودي.

لينجارد انضم أخيرا لتدريبات الاتفاق تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، وشارك في مباراة ودية أمام الخالدية هذا الأسبوع ونجح في هز الشباك، مع استمرار المحادثات بشأن صفقة انتقال حر.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس»، «إن جيرارد كان يريد انتقال لينجارد لصفوف فريقه من الآن، لكنه غير قادر على القيام بهذه الخطوة بسبب قواعد تسجيل اللاعبين الأجانب في السعودية».

وتنص القواعد على أنه لا يمكن للأندية السعودية أن تضم سوى ثمانية لاعبين أجانب كحد أقصى بالفريق، وفي الوقت الحالي الاتفاق لديه 10 لاعبين بالفعل مما يعني استحالة تسجيل لينجارد.

وهو الأمر الذي يجبر الاتفاق على الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم لتسجيل لينجارد ضمن صفوف فريقه ليتمكن من المشاركة في المباريات الرسمية.

وكانت إدارة نادي الاتفاق وافقت على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وذلك لمدة شهر.

ويأتي اختيار لينجارد للاتفاق لما يمتلكه من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبي الفريق، واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي.

يذكر أن لينجارد البالغ من العمر 30 سنة رحل عن نوتنجهام فورست في شهر يوليو الماضي ويقضي الفترة الحالية بلا أي فريق، حيث سبق له التدرب مع وست هام لكنه لم ينضم للهامرز في النهاية.

وكان اللاعب قد قضى 22 عاما في مانشستر يونايتد؛ إذ انضم إلى أكاديمية النادي في سن السابعة، قبل أن يغادر إلى فريق نوتنجهام فورست الصيف الماضي.

إنجازات جيسي لينجارد:

مانشستر يونايتد:

كأس الاتحاد الإنجليزي: 2015–16.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة: 2016–17.

درع الاتحاد الإنجليزي: 2016.

الدوري الأوروبي: 2016–17.

منتخب إنجلترا:

دوري الأمم الأوروبية: 2018–19 المركز الثالث.

الإنجازات الفردية: