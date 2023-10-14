الأخضر يوقف سلسلة الخسائر ويستدعي لاجامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، أمس مدافع النصر علي لاجامي للمعسكر المقام حاليا في البرتغال، وفقا لبيان صادر عن الأخضر عبر حسابه الرسمي على «إكس».

وجاءت خطوة مانشيني بعد إصابة مدافع الاتحاد، حسن كادش، والسماح له بالعودة إلى السعودية لاستكمال علاجه في النادي.

وكان مدافع المنتخب السعودي والاتحاد، أحمد شراحيلي، قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفتح بالدوري، قبل 3 أسابيع.

ويتواجد في معسكر المنتخب الحالي بالبرتغال 3 قلوب دفاع فقط، هم علي البليهي وعبد الإله العمري وحسان تمبكتي.

وسبق أن استدعى المدرب الفرنسي السابق للأخضر، هيرفي رينارد، علي لاجامي خلال تصفيات كأس العالم 2022، في عام 2019.

من جهة ثانية أوقف المنتخب السعودي، سلسلة الخسائر التي رافقته طوال 11 شهرا، بعد تعادله 2-2 مع نيجيريا، في مباراة ودية أقيمت الجمعة.

وكان آخر انتصار للأخضر السعودي في افتتاح مبارياته بمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1.

وخسرت السعودية بعد ذلك 6 مباريات ضد بولندا والمكسيك في كأس العالم، وبوليفيا وفنزويلا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وديا.

وهذه أسوأ سلسلة عدم فوز منذ عام 2006، حين فشل الصقور الخضر في الانتصار خلال 7 مباريات.

وكرر المنتخب السعودي، التعادل الذي حققه أمام نيجيريا أيضا قبل 13 عاما، وتحديدا عام 2010 عندما تعادل دون أهداف مع النمسا.

وللمباراة الثالثة على التوالي، فشل روبرت مانشيني مدرب السعودية، في تحقيق فوزه الأول مع الأخضر، بعد الخسارة أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية قبل التعادل مع نيجيريا.

ويملك الأخضر السعودي، الفرصة في كسر الأرقام السلبية، عندما يواجه نظيره المالي، الثلاثاء المقبل.

وينظم المنتخب السعودي حاليا معسكرا إعداديا في البرتغال، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي، استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023 الذي سيلعب في دولة قطر خلال شهر يناير المقبل.

وسيكون المنتخب السعودي على موعد مع خوض غمار تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال القادم، حيث سيلتقي نظيره الأردن في نوفمبر المقبل كأول ظهور رسمي تحت قيادة المدرب مانشيني، على أن يلتقي في مارس 2024 منتخب طاجيكستان الذي يحضر بجواره في المجموعة ثم يلتقيه إياباً في الشهر ذاته، ويختتم مواجهاته أمام الأردن يونيو العام الجديد.

الأخضر بعد مواجهة نيجيريا: