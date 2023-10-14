كانتي يستعيد بريقه مع الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت صحيفة «آس» الإسبانية الضوء على الحالة الفنية المميزة التي يظهر عليها نجم الوسط الفرنسي نغولو كانتي مع ناديه الجديد الاتحاد السعودي.

وانضم كانتي إلى الاتحاد خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من تشيلسي الإنجليزي، وسريعا، تمكن الدولي الفرنسي من فرض نفسه «عنصرا لا غنى عنه» بتشكيلة الفريق السعودي.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «آس» إن كانتي، الذي اكتفى بخوص 685 دقيقة لعب في 9 مباريات مع تشيلسي على مدار الموسم الماضي 2022-23، خاض حتى الآن 946 دقيقة لعب خلال 11 مباراة لعبها مع اتحاد جدة.

وسجل كانتي هدفا وصنع هدفين آخرين خلال مبارياته الـ11 مع اتحاد جدة، ووفقا لصحيفة «آس»، فإن مستويات اللاعب صاحب الـ32 عاما قد تعيده إلى قائمة المنتخب الفرنسي خلال الفترة القادمة.

ولم يخض كانتي أي مباراة دولية مع منتخب فرنسا منذ 3 يونيو 2022؛ أي منذ أكثر من عام كامل، لكن مردود اللاعب المميز في الدوري السعودي قد يؤهله للمشاركة رفقة «الديوك» بنهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، حسب ما يجزم به مراقبون.

وكان مدرب فرنسا ديدييه ديشان استبعد كانتي، الفائز بكأس العالم 2018 والذي انضم إلى نادي الاتحاد السعودي في يونيو، من التشكيلة.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 32 عاما من سلسلة من الإصابات في السنوات الأخيرة، حيث شارك في مباراتين فقط مع فرنسا منذ 2022.

وقال ديدييه ديشان حينها «لعب مرة أخرى. خاض بعض المباريات المتتالية.

لم تكن كلها مباريات كاملة.

مضيفا «عاد لتوه بعد غياب نحو العام. شعرت أنه بحاجة إلى مواصلة التحسن. اللاعبون الذين شاركوا في غيابه كانوا على مستوى توقعاتي.

وتابع ديشان «(كانتي) لا يزال مؤهلا للاختيار لكن في هذا التجمع أسعى لمواصلة الاعتماد على اللاعبين الشبان الذين كانوا بالفعل عند حسن ظني وتوقعاتي باللعب على أعلى المستويات».

وإحصائيا، خاض كانتي 53 مباراة دولية مع منتخب فرنسا حتى الآن، مسهما بـ3 أهداف (سجل هدفين، قدم تمريرة حاسمة واحدة)، وقد كان جزءا من تشكيلة «البلوز» المتوجة بلقبي كأس العالم «روسيا 2018» ودوري الأمم الأوروبية 2020-21.