شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس مصر لرجال وسيدات اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك فى كأس مصر هذا الموسم للسيدات 17 فريقاً هى: الأهلى والجزيرة والطيران والشمس وهليوبوليس والزهور، و6 أكتوبر والزمالك وسبورتنج وسموحة وأصحاب الجياد ومركز شباب سيدى عبد الرحمن، وقنا ومركز شباب مدينة العمال وشبان مسلمين نقادة والغردقة والعربان بالغردقة.
ويشارك فى كأس مصر هذا الموسم للرجال 22 فريق هم كلا من،الاهلى و هليوبوليس و الجزيرة و الطيران و طلائع الجيش و الزهور والشمس والزمالك والترسانة والشيخ زايد وسبورتنج وسموحة والبنك الأهلى والأوليمبى وأصحاب الجياد وكفرالشيخ والعبور والقناة وبنى سويف و مركز شباب سيدى عبد الرحيم و قنا ومسلمين نقادة.
فيما ينطلق دورى الموسم الجديد المقرر 20 أكتوبر القادم ، وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدور الأول 11 نوفمبر المقبل، بينما يلتقيان فى ختام المرحلة الأولى المحدد له 6 يناير 2024.
وتشهد الجولة الأولى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل لقاءات بين كل من، الأهلى مع البنك الأهلى، والزمالك مع 6 أكتوبر، والشمس مع الطيران، وسبورتنج مع سموحة.
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