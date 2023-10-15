بداية قوية لناغلسمان على رأس الادارة الفنية لألمانيا

الرياص - اسماء السيد - هارتفورد (الولايات المتحدة) : استهل المنتخب الألماني عهده مع مدربه الجديد يوليان ناغلسمان بفوز كبير على مضيفته الولايات المتحدة 3 1 السبت في مدينة هارتفورد الأميركية في مباراة دولية ودية في كرة القدم قبل ثمانية أشهر على استضافته كأس أوروبا.

وكانت الولايات المتحدة البادئة بالتسجيل عبر مهاجم ميلان الإيطالي كريستيان بوليسيك وتحديدا في الدقيقة 27 بتسديدة قوية رائعة من حافة المنطقة، لكن "دي مانشافت" رد بعد 12 دقيقة بواسطة قائده لاعب وسط برشلونة الإسباني إلكاي غوندوغان (39).

وسجلت ألمانيا هدفين في الشوط الثاني عن طريق مهاجم بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروغ (58) وصانع العاب بايرن ميونيخ جمال موسيالا (61).

وهو الفوز الأول لألمانيا في أول مباراة بإشراف ناغلسمان المعين قبل ثلاثة أسابيع خلفا لهانزي فليك المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة آخرها الخسارة أمام اليابان 1 4.

وأصبح فليك أول مدرب ألماني يُقال في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، تلت خروجه المحبط للمرة الثانية توالياً من دور المجموعات في كأس العالم.

وتخوض ألمانيا ودية ثانية في الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل ضد المكسيك في فيلادلفيا.