تصفيات أوروبا 2024: المجر تهزم صربيا وتفض شراكة الصدارة معها

الرياص - اسماء السيد - بودابست: خطت المجر خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفضها شراكة صدارة المجموعة السابعة مع ضيفتها صربيا عندما تغلبت عليها 2 1 السبت في بودابست في الجولة السابعة من منافسات المجموعة السابعة ضمن تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة في ألمانيا الضيف المقبل.

وبكرت المجر بالتسجيل عبر مهاجم فيرينتسفاروش بارناباس فارغا اثر تمريرة من مدافع لوهافر الفرنسي لويك نيغو (20).

وردت صربيا بعد 13 دقيقة عندما انبرى لاعب وسط باوك سالونيكي اليوناني أندريا زيفكوفيتش الى ركلة ركنية تابعها مدافع سالزبورغ النمسوي ستراهينيا بافلوفيتش برأسه داخل المرمى (33).

لكن فرحة الضيوف لم تدم سوى دقيقة واحدة حيث منج مهاجم فرايبورغ الألماني رولاند سالاي التقدم للمجر بتسديدة قوية رائعة "على الطاير" من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (34).

وهو الفوز الثالث تواليا للمجر والرابع في التصفيات التي لم تنهزم فيها حتى الآن، فرفعت رصيدها إلى 13 نقطة وابتعدت بفارق ثلاث نقاط عن شريكتها السابقة صربيا التي منيت بالخسارة الثانية وتجمد رصيدها عند 10 نقاطز

وفي المجموعة ذاتها، بخرت ليتوانيا آمال مضيفتها بلغاريا في التأهل إلى النهائيات عندما تغلبت عليها 2 0 في صوفيا.

وسجل بيوس سيرفيس ثنائية الفوز لليتوانيا في الدقيقتين 45 و55.

ولعبت بلغاريا التي كانت مطالبة بالفوز للإبقاء على آمالها الضئيلة في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الى النهائيات، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 اثر طرد مهاجمها أندريان كراييف لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد الاولى في الدقيقة 21.