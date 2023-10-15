تصفيات أوروبا 2024: سلوفينيا تنفرد بصدارة المجموعة الثامنة موقتاً

الرياص - اسماء السيد - ليوبليانا : انفردت سلوفينيا بصدارة المجموعة الثامنة مؤقتا عندما تغلبت على ضيفتها فنلندا 3 0 السبت في ليوبليانا في الجولة السابعة من تصفيات كأس أوروب في كرة القدم المقررة نهائياتها الصيف المقبل في ألمانيا.

وحسمت سلوفينيا نتيجة المباراة في شوطها الاول بثنائية لمهاجم لايبزيغ الالماني بنيامين شيشكو في الدقيقتين 16 من ركلة جزاء و28 رافعا رصيده الى أربعة أهداف في ست مباريات في التصفيات، قبل أن يضيف إريك يانسا الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الخامس لسلوفينيا في التصفيات مقابل تعادل وخسارة فرفعت رصيدها الى 16 نقطة منفردة بالمركز الاول مؤقتا بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة الدنمارك التي تستضيف كازاخستان لاحقا.

وبكرت سلوفينيا بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 16 عندما حصلت على ركلة جزاء انبرى لها شيشكو بنجاح.

وأضاف شيشكو الهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مهاجم باناثينايكوس اليوناني أندراس سبورار فانطلق من منتصف الملعب قبل أن يسددها من خارج المنطقة على يسار حارس مرمى باير ليفركوزن الالماني لوكاش هراديتسكي (28).

وسجل يانشا الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع بتسديدة من مسافة قريبة (90+2).

وفي المجموعة ذاتها، حققت إيرلندا الشمالية فوزها الثاني في التصفيات والأول بعد خمس هزائم متتالية عندما أكرمت وفادة ضيفتها سان مارينو بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها بول سميث (5) وجوش ماجينيس (11) وكونور ماكميناماين (81).