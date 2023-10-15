الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أكتوبر 2023
«تمهيدي الكأس»
دبا الحصن - الرمس 17:00
يونايتد - سيتي 17:05
العربي - التعاون 17:05
الحمرية - غلف إف سي 17:05
تصفيات «يورو 2024»
النرويج - إسبانيا 22:45
تركيا - لاتفيا 22:45
ويلز - كرواتيا 22:45
كأس البحرين
المحرق - الأهلي 20:00
الرفاع - سترة 20:00
الخالدية - الشباب 20:00
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