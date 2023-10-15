اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أكتوبر 2023

«تمهيدي الكأس»

دبا الحصن - الرمس 17:00

يونايتد - سيتي 17:05

العربي - التعاون 17:05

الحمرية - غلف إف سي 17:05

تصفيات «يورو 2024»

النرويج - إسبانيا 22:45

تركيا - لاتفيا 22:45

ويلز - كرواتيا 22:45

كأس البحرين

المحرق - الأهلي 20:00

الرفاع - سترة 20:00

الخالدية - الشباب 20:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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