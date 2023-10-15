الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغيير

تتجه إدارة أحد أندية دوري المحترفين إلى تغيير الطاقم الطبي في الفريق، بعدما تكررت الإصابات، وشكا الجهاز الفني غياب اللاعبين فترة طويلة أكثر من المتوقع، إذ يسعى النادي لاستعادة خدمات طبيب سبق له العمل مع النادي.

توصية

قدم مدرب أجنبي في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم توصية إلى إدارة النادي، بالتنسيق مع مدير الفريق، لتعديل راتب لاعب أجبني بالنادي ضمن فئة لتحفيزه، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق في الفترة الماضية.

احتفال

كشف مقربون من لاعب بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين أنه أعدّ احتفالية مع عائلته، بعد صدور قرار بحصوله على الجنسية الإماراتية، والتحول من لاعب أجنبي إلى مواطن، وكان في قمة السعادة بهذه المناسبة.