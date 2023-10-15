الامارات | 15 خيلاً تتنافس في سباقي كأس الوثبة بإسبانيا وبولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مضمار ضاحية «جاليشيا» بإسبانيا، ومضمار «سلوزفيك» بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم، إقامة سباقي كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً. وتشارك في مضمار «جاليشيا» بإسبانيا ثمانية خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على كأس «الوثبة ستاليونز» لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 5000 يورو، أبرزها «بالومبينا دو لانس» للمالك جان ماتانزا.

ويحتضن مضمار «سلوزفيك» في وارسو، سباق كأس «الوثبة ستاليونز» لمسافة 2000 متر، بمشاركة سبعة خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات، على جائزة 5000 يورو، تتقدمها المهرة «الذاخرة» لفالح الدوسري.