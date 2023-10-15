الامارات | «سمانا للتطوير العقاري» راعياً جديداً للنصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع نادي النصر اتفاقية رعاية للفريق الأول لكرة القدم مع مجموعة «سمانا للتطوير العقاري»، خلال مؤتمر صحافي، أمس، في مقر نادي النصر، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، منصور الفلاسي، وعضوي مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، حسن الموسوي، ونورة الجسمي، والرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، عمران فاروق.

وقال الفلاسي، في تصريح صحافي: «الاتفاقية تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن مكانة وهوية نادي النصر التجارية أصبحت جاذبة ومحفزة للشركات للاستثمار المتبادل معها، ونحن نسير بخُطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة مع شركائنا».

وأضاف: «هدفنا هو تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي لنادي النصر، ومد جسور تواصل مع شركائنا، وإرساء أسس راسخة وقوية لشراكات مستدامة ذات مدى طويل، والاتفاقية مع (سمانا للتطوير العقاري) هي خطوة لتحقيق تصوراتنا المشتركة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، عمران فاروق: «الاتفاقية تبرز التزامنا برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم وتطوير الرياضة، والنصر هو أقدم الأندية في الإمارات، ويشرفنا دعم ورعاية الفريق».

منصور الفلاسي:

• مكانة وهوية نادي النصر التجارية أصبحت جاذبة ومحفزة للاستثمار.

عمران فاروق:

• النصر هو أقدم الأندية في الإمارات، ويشرفنا دعم ورعاية الفريق.