الامارات | الشارقة ينتزع التأهل المبكر إلى نصف نهائي كأس اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق الشارقة «حامل اللقب»، بطاقة التأهل المبكر إلى نصف نهائي كأس الإمارات لكرة اليد، وذلك بتحقيقه أول من أمس الانتصار الثاني على التوالي في الدور التمهيدي، على حساب مستضيفه العين بنتيجة (28-26)، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. وشهدت الجولة نجاح دبا الحصن في خلط الأوراق على ثانية البطاقات المؤهلة، بانتزاع انتصاره الأول على مليحة بواقع (30-29).

وانفرد الشارقة بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بست نقاط، ليضمن من خلالها التأهل للمربع الذهبي، دون انتظار نتيجة مباراته الختامية في الدور التمهيدي أمام مليحة، الثلاثاء المقبل، فيما دخل دبا الحصن في شراكة على الوصافة مع مليحة بأربع نقاط، بينما فريق العين في المركز الرابع بنقطتين.

وفرّط العين بفرصة التفوق في الدقائق الـ15 الأولى من عمر المباراة بنتيجة (7-5)، بعد أن نجح الشارقة في الخروج متعادلاً مع نهاية الشوط الأول (12-12)، واستمرار فرض التعادل حتى منتصف الشوط الثاني (19-19)، قبل أن يتمكن الشارقة من الابتعاد بالفارق في الدقائق الأخيرة والفوز بنتيجة (28-26).

بدوره، فرّط مليحة بتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعد خروجه متقدماً مع نهاية الشوط الأول بفارق الهدفين وبنتيجة (15-13)، قبل أن ينتفض دبا الحصن خلال مجريات الشوط الثاني، ويدرك التعادل (22-22)، ومن ثم حسم المباراة في ثوانيها الأخيرة بنتيجة (30-29). وفي الجولة الختامية، يلتقي الشارقة مع مليحة، ودبا الحصن مع العين.

• الشارقة انفرد بصدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على العين بنتيجة «28-26».