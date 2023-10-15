الامارات | شباب الأهلي يواجه الوحدة.. والوصل في اختبار صعب أمام الشارقة بدوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق الشارقة، اليوم، في الساعة السابعة والنصف مساء، مشواره في الدور التمهيدي من دوري السلة، وذلك بلقاء ضيفه الوصل ضمن الجولة الثانية من مرحلة الذهاب، وتشهد في التوقيت ذاته لقاء النصر والبطائح، وشباب الأهلي مع الوحدة.

وغاب الشارقة عن الجولة الافتتاحية الأربعاء الماضي، على أن يغيب الظفرة عن الجولة الثانية، في ظل اقتصار المشاركة في الدوري على سبعة أندية.

ويدخل الوصل اللقاء منتشياً بفوزه في الجولة الافتتاحية على البطائح (91-78)، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام الشارقة الطامح لاستهلال البطولة بالصورة الأمثل.

ويسعى حامل اللقب، فريق شباب الأهلي، لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي أمام الوحدة، بعد فوزه العريض في الافتتاح على الظفرة (108-52)، فيما يرفع الوحدة الذي عانى في مباراته الأولى الغيابات المؤثرة، شعار التعويض، بعد تعثره أمام النصر (77-106).

• الوصل وشباب الأهلي حققا الفوز في الجولة الافتتاحية على البطائح والظفرة.