تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة حول ملاعب العالم اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري حيث تقام العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، على رأسها مباراة إسبانيا والنرويج بالجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتأتي مباريات اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري على النحو التالي:

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

جورجيا X قبرص – 4 مساء - beIN Sports HD 1

سويسرا X روسيا البيضاء – 6 مساء - beIN Sports HD 1

التشيك X جزر فاروه – 7 مساء - beIN Sports HD 2

رومانيا X أندورا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5

بولندا X مولدوفا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

النرويج X إسبانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1

تركيا X لاتفيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

ويلز X كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس قطر والقنوات الناقلة





الوكرة X معيذر – 6 مساء

قطر X العربي – 8 مساء

الأهلي X أم صلال – 8 مساء