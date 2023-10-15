شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يضع الرتوش الأخيرة على خطة المنتخب الأولمبى لودية أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى منتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، تدريباته اليوم الأحد فى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعداداً لمواجهة أوزبكستان ودياً فى الخامسة مساء غدٍ الاثنين فى ضوء التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويشرح ميكالى للاعبيه خطة المباراة الليلة لتقديم عرض طيب وتحقيق نتيجة إيجابية فى ودية اليوم، حتى تكون بمثابة لفت نظر الجماهير المصرية لمؤازرة المنتخب الأولمبى الذى يستعد لخوض غمار دورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى شهرى يوليو وأغسطس من العام المقبل.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي سجل الهدف الأول عن طريق حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل ان يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة.

وكان المنتخب الأولمبي قد انتظم فى معسكر مغلق منذ يوم الاثنين الماضى بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان تقام غداً الاثنين في ملعب الأخير.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- على زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن".