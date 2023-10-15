شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على هانيا الحمامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة أمريكا المفتوحة التى استضافتها فيلادلفيا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الشربيني في مباراة الدور النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-7.

ويحمل البيروفي دييجو إلياس لقب النسخة الماضية من بطولة أمريكا بمنافسات الرجال، بينما تحمل البطلة المصرية نوران جوهر لقب السيدات.

ويخوض البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، نهائي الرجال عندما يلتقي بنظيره النيوزيلندي بول كول.

وابتعد علي فرج بقمة التصنيف العالمي عن أقرب منافسيه دييجو إلياس والذي ودع البطولة من نصف النهائي.