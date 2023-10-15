شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى فى دوري السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد، تدريباته باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى، المقرر لها مساء الجمعة المقبل فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وحصل المارد الأحمر على راحة سلبية لمدة 6 أيام بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف فى الدوري.
من جهته قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق 18 أكتوبر الجارى.
بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.
والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).
وتواجه الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط، تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.
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