بسبب العنصرية.. فريق هامبورج ينسحب من مباراة ودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انسحب فريق الناشئين بنادي هامبورج الألماني من المباراة الودية ضد أرمينيا بيليفيلد، أمس، بسبب تعرض أحد لاعبيه للإساءة العنصرية.

كشف المتحدث الرسمي باسم النادي لوكالة الأنباء الألمانية سبب الانسحاب، مشيراً إلى أن اللاعب تعرض لإساءة من اللاعب المنافس وأبلغ الحكم عدة مرات، لكنه لم يرى ما حدث، لهذا قرر لاعبو هامبورج مغادرة الملعب بالدقيقة 87.

كما أكد نادي أرمينيا بيليفيلد لوكالة الأنباء الألمانية أن لاعبي الفريق شككوا في حدوث مثل هذه الإساءة العنصرية، مشيراً إلى أنه سيتم التحقيق في الأمر.

يذكر أرمينيا بيليفيلد كان متقدماً، بنتيجة 4-1، وتعرض لاعبين من هامبورغ للطرد.