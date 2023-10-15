شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة مصر والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم المؤتمر الصحفى والاجتماع الفنى لمباراة مصر والجزائر الودية، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات. وينهى منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته الليلة لخوض مباراة ودية من العيار الثقيل، وذلك عندما يواجه نظيره الجزائري باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في ختام معسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.

سجل حمدي فتحي هدفًا متأخرًا منح منتخب مصر الفوز على زامبيا في المباراة الودية التي جرت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب الجزائر لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون للرهانات التى تنتظره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

مباراة منتخب مصر أمام شقيقه الجزائرى تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع مصر في المجموعة الثانية رفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

بينما أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.