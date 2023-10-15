شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 6 أيام استعداداً لسيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وحصل المارد الأحمر على راحة سلبية لمدة 6 أيام بعد الفوز على الاسماعيلى بثلاثية مقابل هدف في الدوري.

ويتدرب الأهلى اليوم بدون 11 لاعباً دولياً بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية، ويتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأوليمبى.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).