شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته الليلة استعدادا لمواجهة الجزائر وديا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الوطنى الأول، بقيادة روى فيتوريا، تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الجزائر وديًا على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الاثنين فى ختام معسكر الفراعنة فى أكتوبر الجارى.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات ألفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن جانبه، أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن فوز الفراعنة الودي على زامبيا بهدف دون رد جاء أمام منافس صعب، قائلا: "مباراة زامبيا جاءت صعبة كما توقعنا، الفوز بهدف دون رد نتيجة طبيعية، وكنا نطمع في تسجيل المزيد".

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي، "طالبت اللاعبين بتسريع الأداء والجدية بشكل أكبر بين الشوطين، عملنا على اختراق دفاعات زامبيا بأكثر من طريقة ونجحنا في النهاية".وأتم المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته: "الأداء تحسن في الشوط الثاني وسيتطور أكثر تدريجيا".

على صعيد مختلف، يُقام اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد هزاع بن زايد لتحديد ألوان قميص الفريقين وعدد التغييرات وغيرها من الأمور الخاصة بالمباراة.