شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج وصيفاً لبطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وصافة بطولة أمريكا المفتوحة التى استضافتها فيلادلفيا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وخسر علي فرج في مباراة الدور النهائي أمام منافسه النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 98 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-7, 8-11, 8-11, 12-10.

بينما توجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، بلقب السيدات .

وفازت نور الشربيني في مباراة الدور النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-7.

ويحمل البيروفي دييجو إلياس لقب النسخة الماضية من بطولة أمريكا بمنافسات الرجال، بينما تحمل البطلة المصرية نوران جوهر لقب السيدات.

وابتعد علي فرج بقمة التصنيف العالمي عن أقرب منافسيه دييجو إلياس والذي ودع البطولة من نصف النهائي.