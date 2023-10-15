موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي مرانه الأخير اليوم، الأحد، في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادا لمواجهة أوزباكستان ودياً فى ضوء التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره المنتخب الأوزبكي فى الخامسة مساء غد الاثنين بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي سجل الهدف الأول عن طريق حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل ان يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة.





القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان

تنقل مباراة المنتخب الاوليمبى أمام نظيره أوزبكستان على الهواء مباشرة، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

وكان المنتخب الأولمبي قد انتظم فى معسكر مغلق منذ يوم الاثنين الماضى بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان تقام يوم الاثنين المقبل في ملعب الأخير.

قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهة أوزبكستان

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- على زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن".