شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية تجهز تقريراً عن الزمالك تمهيداً لتسليمه للمجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الثلاثية بالزمالك ، برئاسة الدكتورعماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من، أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، تجهيز تقرير مفصل عن كافة الملفات التى تمت إدارتها فى فترة توليهم المسئولية من أجل تسليمها لمجلس الإدارة الجديد، عقب إعلان نتيجة الانتخابات، وسيشمل التقرير الحالة التي كان عليها نادى الزمالك وقت تسلمهم مهام الإدارة، والحالة التى سيقومون بتسليم النادى عندها، وكافة المصروفات التي تمت في تلك الفترة وكذلك الإيرادات، حتى يطلع المجلس الجديد على كافة الأمور.

من ناحية أخرى، يجهز الجهاز الفنى للزمالك تقريراً شاملاً ومفصلاً عن الفرق المقرر لها أن تواجه الزمالك بمجموعته فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، للتعرف على طرق وأساليب لعبهم ونقاط القوة والضعف التى يملكونها.

وبدأ الجهاز المعاون بتجهيز ملف كامل عن فريق أبو سليم الليبى، خاصة أن اللقاء الأول سيكون معه بعدما أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، مع أندية أندية ساجرادا الأنجولى وسوار الغينى وأبو سليم الليبى.

ويواجه الزمالك نظيره أبو سليم الليبى فى القاهرة 26 نوفمبر المقبل فى الجولة الأولى ثم يلتقى سوار الغينى فى الجولة الثانية خارج الأرض فى 3 ديسمبر ثم يعلب ضد ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثالثة فى 10 ديسمبر 2023.

وينتقل الزمالك إلى خارج الأرص لمواجهة ساجرادا الأنجولي فى الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر 2023، ثم يواجه أبو سليم الليبي فى الجولة الخامسة خارج الأرض فى 25 فبراير 2024، ثم يلتقى سوار الغيني فى القاهرة يوم 3 مارس 2024.