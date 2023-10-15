الزمالك يكشف تفاصيل التصويت في الانتخابات.. وشرط اكتمال النصاب القانوني



محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي إجراءات حضور الجمعية العمومية المقبلة للنادي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وأكدت اللجنة أن عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت تبدء من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في " بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية".

أوضحت اللجنة أنه يتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

أكملت اللجنة: يستلزم حضور 10000 آلاف عضو على الأقل لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية، وكل ورقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو شطب أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل أي علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة.

وأوضحت اللجنة أن رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية سيعلن في تمام الساعة السابعة مساء موعد انتهاء التسجيل بالجمعية العمومية العادية عن اكتمال النصاب القانوني من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال، وفي حال عدم اكتمال النصاب لا يتم البدء في فرز الأصوات، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ مناقشة جدول الأعمال عقب الانتهاء من حصر عدد الحضور.