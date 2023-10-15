شكرا لقرائتكم خبر عن "أزمة وسط الملعب" تحاصر أهلى كولر قبل مواجهة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، أزمة قبل مواجهة سيمبا التنزانى فى ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى المقرر لها الجمعة المقبل فى دار السلام.

ويعانى كولر من عدة غيابات ضربت خط وسط فريقه قبل المباراة المرتقبة، حيث خرج إمام عاشور من حسابات الجهاز الفني لفريقه كونه يحتاج لعشرة أيام قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة شديدة فى الساق ومعها جزع فى الرباط الخارجي للأنكل.

كما تأكد استمرار غياب عمرو السولية، الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية منذ نهاية الموسم الماضى، بجانب غموض موقف كريم نيدفيد الذى يعانى من الإصابة ولم يشارك فى أي مباراة منذ عودته من الإعارة من فيوتشر.

ويغيب المالى أليو ديانج عن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة بطل تنزانيا بسبب ارتباطه بأداء مباريات الأجندة الدولية مع منتخب بلاده، وسيعود قبل 24 ساعة فقط من السفر لتنزانيا، كما يتواجد مروان عطية لاعب وسط الأهلى في صفوف منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة الجزائر ودياً.