شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه التعاون الليبى ودياً اليوم استعداداً للإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فاركو، بقيادة خالد جلال، مباراة ودية مع التعاون الليبى فى الرابعة عصر اليوم الأحد فى الإسكندرية، ضمن خطة الجهاز الفنى للاستعداد لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها الأحد 22 أكتوبر الجارى باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري

ويقود التعاون الليبي جهاز فني مصري يضم مصطفى مرعى مديرا فنيا وياسر عرفات مدربا عاما ووائل فؤاد محلل الأداء وناجى العمامى مدرب حراس المرمى.

وتعاقد مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي مع نجم الزمالك السابق خالد جلال لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي برونو روماو.

وكانت آخر محطات خالد جلال التدريبية بنادي البنك الأهلي، وسبق له قيادة نادي الزمالك للفوز بكأس مصر أثناء تدريبه للفريق الأبيض. قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي انهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو. وتوجه فاركو بالشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي منذ توليه المسئولية بنهاية الموسم الماضي. وسقط فاركو في فخ الخسارة مرتين هذا الموسم، بعدما هُزم في مباراته الأولى 2-0 أمام مودرن فيوتشر ثم خسر ضد المصري البورسعيدي بهدف، ثم تعادل مع سيراميكا كليوباترا في اللقاء الثالث بريمونتادا. ويحتل فريق فاركو المركز الـ 17 بنقطة واحدة، من تعادل وخسارتين، ويحل ضيفًا في مباراته المقبلة على النادي الإسماعيلي، 22 أكتوبر المقبل على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الممتاز.

من جهته عبر خالد جلال، المدير الفني الجديد لنادي فاركو، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الحالي من بطولة المصري الممتاز، مؤكدا أن فاركو فريق كبير وأثبت كفاءة خلال الموسمين الماضيين منذ صعوده للدورى الممتاز.

وقال خالد جلال فى تصريحات نشرها المركز الإعلامي لفاركو، بأنه رحب بفكر تدريب الفريق، عندما تحدث معه مسئولو النادي، وهنا الأجواء تساعد كثيرًا على نجاح أي مدرب.

وتابع تصريحاته قائلًا بأن فاركو يمتلك لاعبين مميزين، يستحقوا انضمامهم لمنتخب مصر، وانه يسقدم أداء جيد، ولكن بالعمل والتدريب.

وأضاف جلال بأنه يريد توصيل رسالة للاعبين بأن الفريق لابد أن يفرض شخصيته في كل مباراة، والفريق يكون فعل وليس رد فعل حتى مع الفرق الكبرى، وهذا سيأتي بشكل تدريجي.

وأوضح مدرب فاركو الجديد بأن هناك سوء حظ واجه الفريق في الثلاث مباريات الماضية، والمدرب السابق قدم عمله على أفضل ما يكون، وأنه سيكمل هذا العمل مع اضافة وجهة نظره، وسيستغل فترة التوقف الحالية من أجل إعداد الفريق بشكل جيد للمباريات القادمة.