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الإسماعيلى يواجه زد ودياً الليلة استعداداً لفاركو

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مباراة ودية مع نادى زد باستاد الإسماعيلية، ضمن خطة الدراويش للاستعداد لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة .

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون فى المباريات الأخيرة، خاصة مباراة الأهلى التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت عدم استغلال الفرص التى أتيحت لها أمام المرمى، وتجهيز العديد من اللاعبين بشكل جيد للاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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