شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه زد ودياً الليلة استعداداً لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مباراة ودية مع نادى زد باستاد الإسماعيلية، ضمن خطة الدراويش للاستعداد لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون فى المباريات الأخيرة، خاصة مباراة الأهلى التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت عدم استغلال الفرص التى أتيحت لها أمام المرمى، وتجهيز العديد من اللاعبين بشكل جيد للاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.