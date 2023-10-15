شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكواش ينتظر تصويت الأولمبية الدولية اليوم على إدراجه فى دورة لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب لاعبو الاسكواش قراراً تاريخياً من اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأحد، وذلك بعدما وافق المجلس التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية على إداراج 5 رياضات اقترحتها اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، من بينها الاسكواش.

وجاءت الألعاب التى وافقت على انضمامها اللجنة الأوليمبية بشكل رسمي لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 كالتالى، "الكريكيت - البيسبول - الاسكواش - لاكروس"، وتنتظر تلك الألعاب موافقة دورة اللجنة الأولمبية الدولية المقرر لها اليوم، الأحد، لاعتمادها بشكل نهائي في أولمبياد لوس أنجلوس.

من جانبه، أعرب البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن سعادته بترشيح اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس، لعبة الاسكواش، بدورة 2028 المقرر إقامتها في أمريكا.

وقال علي فرج، في تصريحات لـ ”الخليج 365”: أخيراً وصلنا للأولمبياد لا يوجد رياضي لا يحلم باللعب في أعرق وأعظم بطولة في تاريخ الرياضة الاسكواش يستحق هذه المكانة، وأتمنى أن ذلك يساعد على انتشار اللعبة وتصل للمكانة التى تستحقها.