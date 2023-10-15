شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يقرر تثبيت تشكيل المنتخب الأولمبى فى ودية أوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، على تثبيت تشكيل الفراعنة الصغار فى ودية أوزباكستان، المقرر لها الخامسة مساء غدٍ الاثنين، فى ضوء التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وينوى ميكالى تثبيت تشكيل المنتخب الأوليمبى فى المباريات الودية المقبلة التى يخوضها الفراعنة، بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين والوصول بالفريق إلى أفضل مستوى جماعى قبل موعد الأولمبياد بوقت كافٍ.

ويبدو التشكيل المتوقع للفراعنة فى ودية أوزباكستان مكوناً من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى، خط الوسط: محمد شحاته وعلى زعزع ومحمود جهاد ومحمود صابر، خط الهجوم: مصطفي سعد ميسي وأسامة فيصل".

وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي سجل الهدف الأول عن طريق حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل ان يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة.

وكان المنتخب الأولمبي قد انتظم فى معسكرمغلق منذ يوم الاثنين الماضى بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان تقام غداً الاثنين في ملعب الأخير.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- على زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن".