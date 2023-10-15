شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يدرس الدفع بـ زيزو فى تشكيل الفراعنة أمام الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع بأحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسي للفراعنة أمام الجزائر، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه أمام زامبيا، وهو ما سيتم حسمه عقب مران اليوم.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب الجزائر لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون للرهانات التي تنتظره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، الخميس الماضي، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات ألفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من جانبه، أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن فوز الفراعنة الودي على زامبيا بهدف دون رد جاء أمام منافس صعب قائلا، "مباراة زامبيا جاءت صعبة كما توقعنا، الفوز بهدف دون رد نتيجة طبيعية، وكنا نطمع في تسجيل المزيد".

وأضاف فيتوريا فى المؤتمر الصحفي، "طالبت اللاعبين بتسريع الأداء والجدية بشكل أكبر بين الشوطين، عملنا على اختراق دفاعات زامبيا بأكثر من طريقة ونجحنا في النهاية".وأتم المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته: "الأداء تحسن في الشوط الثاني وسيتطور أكثر تدريجيا".

على صعيد مختلف، يعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد هزاع بن زايد لتحديد ألوان قميصى الفريقين وعدد التغييرات وغيرها من الأمور الخاصة بالمباراة.