شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون أكينولا أول الراحلين عن الزمالك فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح البنينى سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك، أول اللاعبين الراحلين عن قلعة ميت عقبة، فى الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، خاصة بعدم فشل اللاعب فى إقناع الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بإمكانياته، وعدم تقديم أوراق اعتماده منذ أن تم التعاقد معه قادمًا من نادى كاركاس الفنزويلي فى بداية الموسم الماضي.

وأعد جهاز الكرة بالزمالك تقريرًا مفصلاً عن البنينى سامسون لتسليمه لمجلس الإدارة الجديد الذى سيتم انتخابه يوم 20 أكتوبر الجاري، على أن يكون سامسون أول الراحلين عن صفوف الزمالك، سواء فى حالة حل أزمة القيد أو عدم حلها، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته، وأن استمراره يمثل عبئًا على خزينة النادي، الأمر الذى سيدفع المجلس الجديد للوصول لحل لفسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي، أو التمكن من خروجه على سبيل الإعارة لأحد الأندية على أن تتكفل براتبه، أو رحيله بشكل نهائي حال تلقيه عرضًا.