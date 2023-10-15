شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ خطة تحصين الشناوى وعبد المنعم من الإغراءات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو الأهلى اتخاذ خطوات ملموسة فى ملف تعديل عقدى محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم لاعبى الفريق لتحصينهما ضد الإغراءات الخارجية، سواء من الخليج أو أوروبا التى تحاصرهما مع كل فترة انتقالات بسبب تألقهما اللافت.

من جهته فتح خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، ملف تعديل عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق، حيث استقرت الإدارة الحمراء على تعديل القيمة المادية في عقد اللاعب، حتى يتساوى مع زميله حسين الشحات صانع ألعاب الفريق، ويأتي هذا القرار من إدارة الأهلى تقديراً لدور محمد عبد المنعم مع الفريق، لاسيما أن اللاعب يتلقى عروضا مغرية للرحيل عن القلعة الحمراء، ولكنه يلتزم الصمت تنفيذاً لرغبة الإدارة بالبقاء داخل التتش للحاجة لجهوده.

وترغب إدارة الأهلى فى تعديل القيمة المادية لمحمد عبد المنعم لتصبح 13 مليون جنيه في الموسم، ليتساوى مع زميله حسين الشحات الذى يتقاضى، وفقاً لعقده الذى تم تمديده منذ فترة قليلة، 13 مليون جنيه فى الموسم الأول، و14 مليوناً فى الموسم الثانى، و15 مليوناً فى الموسم الثالث.

وتألق محمد عبد المنعم مع الأهلي بشكل لافت وبات اللاعب رقم واحد فى مركزه بخط دفاع الأهلي، فيما يتناوب باقي اللاعبين على اللعب بجواره، وهم الثلاثي ياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة، كما أنه يمتاز في تحضير الهجمة من الخلف بشكل جيد واللعب المميز بضربات الرأس.

وينوي مسئولو الأهلي تعديل قيمة عقد محمد عبد المنعم ماليا وفقا لرؤية لجنة التخطيط، والتي ترى أن محمد عبد المنعم يستحق التقدير المالي، بما يتناسب مع مجهوداته فى الفترة الأخيرة، بخلاف دوره في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بهدفه الشهير في مرمى الوداد المغربى.

وعلى نفس الوتيرة، فتح خالد بيبو ملف تمديد تعاقد محمد الشناوى قائد الفريق وحارس مرمى منتخب مصر، واستقرت الإدارة الحمراء على تعديل القيمة المادية فى عقد الحارس الدولى ليكون الأعلى أجراً فى القلعة الحمراء.

ويأتي هذا القرار من إدارة الأهلى تقديراً لموقف الشناوى الذى رفض عرضاً مغرياً من النصر السعودى للرحيل عن القلعة الحمراء تنفيذاً لرغبة الإدارة بالبقاء داخل المارد الأحمر للحاجة لجهوده.

كما ترغب إدارة الأهلى في تعديل القيمة المادية للشناوى حتى يصبح الأعلى أجراً في صفوف الفريق بعدما تخطى عقد حسين الشحات صانع ألعاب الفريق عقد الشناوى في ظل تمديد تعاقد اللاعب مؤخراً.

وينتهى تعاقد محمد الشناوى مع الاهلى في يوليو 2025 ولكن إدارة القلعة الحمراء ممثلة في خالد بيبو سوف تفاتح الحارس في إضافة موسماً جديداً في عقده ليصبح ممتداً حتى 2026 بعد تقدير العقد وتعديله مادياً بما يتناسب مع الدور الكبير الذى يلعبه الشناوى داخل صفوف فريق الكرة بالقلعة الحمراء.