شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة توقيع أسامة جلال للأهلى وموقف بيراميدز من الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة توقيع أسامة جلال مدافع فريق بيراميدز ومنتخب مصر للنادى الاهلى، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم، "أسامة جلال سبق ووقع للنادي الأهلي منذ ما يقرب من 3 سنوات، خلال تواجده ضمن صفوف فريق إنبي، ولكن فى النهاية انتقل إلى فريق بيراميدز”.

وأضاف شوبير، "أسامة جلال خارج حسابات النادي الأهلي الفترة المقبلة، حيث تحركت إدارة فريق بيراميدز واتفقت مع اللاعب على خطوة تجديد عقده ليصبح هناك 3 سنوات فى عقده مع الفريق السماوي خلال الفترة الحالية”.

وتابع شوبير، "الحديث عن انتقال أسامة جلال إلى صفوف النادي الأهلي غير مطروح فى ظل ارتباط اللاعب بعقد مع الفريق السماوي خلال الوقت الحالي".

ويُعد أسامة جلال واحداً من اللاعبين الذين تم ترشيحهم للانضمام للأهلي قريباً بفضل قدراته الفنية الجيدة، كما أنه مازال صغيرا (26 عاماً) لكن مسئولى القلعة الحمراء تأكدوا من صعوبة إتمام الصفقة في يناير وربما مع نهاية الموسم الجاري للأسباب السابقة على أقل تقدير لذا أغلقوا فكرة ضم اللاعب وقرروا البحث عن بديل.