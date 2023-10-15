شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 6 لاعبين عن المنتخب الأولمبى فى ودية أوزبكستان غداً.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى منتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، تدريباته اليوم الأحد فى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعداداً لمواجهة أوزبكستان ودياً فى الخامسة مساء غدٍ الاثنين، فى ضوء التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويغيب عن مباراة المنتخب الأولمبي وأوزبكستان الودية كل من: محمد مغربي وإبراهيم عادل للإصابة وأحمد نبيل كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول ومصطفي ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر.

وتم استدعاء محمد سمير بعد تأكد إصابة محمد مغربي بإجهاد فى عضلة السمانة وحاجته للراحة.