شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 6 لاعبين عن المنتخب الأولمبى فى ودية أوزبكستان غداً.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
ويغيب عن مباراة المنتخب الأولمبي وأوزبكستان الودية كل من: محمد مغربي وإبراهيم عادل للإصابة وأحمد نبيل كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول ومصطفي ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر.
وتم استدعاء محمد سمير بعد تأكد إصابة محمد مغربي بإجهاد فى عضلة السمانة وحاجته للراحة.
ويشرح ميكالى للاعبيه خطة المباراة الليلة لتقديم عرض طيب وتحقيق نتيجة إيجابية فى ودية اليوم، حتى تكون بمثابة لفت نظر الجماهير المصرية لمؤازرة المنتخب الأولمبى الذى يستعد لخوض غمار دورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى شهرى يوليو وأغسطس من العام المقبل.
وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.
منتخب مصر الأولمبي سجل الهدف الأول عن طريق حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل ان يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة.
وكان المنتخب الأولمبي قد انتظم فى معسكر مغلق منذ يوم الاثنين الماضى بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان تقام غداً الاثنين في ملعب الأخير.
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