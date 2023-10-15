تعرف على لائحة دورى قطاعات الناشئين لكرة القدم موسم 2023-2024

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القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة تفاصيل لائحة دورى القطاعات للناشئين لكرة القدم موسم 2023-2024 لمسابقات 2003 و2005 و2006 و2007 و2008.

وأرسل اتحاد الكرة، لكل الفروع التابعة والفرق المشاركة، الشروط المنظمة لبطولات دورى القطاعات للناشئين للموسم الرياضى 2023-2024.

المسابقة من دورين

وأوضح اتحاد الكرة، فى خطابه الرسمى، أن تنظيم بطولات القطاعات من دورين للأندية المشاركة فى المسابقات ( 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 )، وأن مسابقة مواليد 2009 تقام بالأفرع وتنتهى فى موعد غايته 15 يناير 2024 بالمرحلة الأولى، ثم تقام المرحلة الثانية بالقطاع وتبدأ أول فبراير 2024 وتنتهى فى موعد مناسب للطلبة.

ترتيب الأندية في بطولات القطاعات

يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما طبقا لفارق النقاط فى المواجهة المباشرة فى حالة تساوى فريقين فى النقاط، وفى حال التساوى يطبق نظام فارق الأهداف فى المواجهة أو المواجهات المباشرة "له-عليه" بحيث لا يحتسب الهدف خارج ملعبه فى حال التعادل بهدفين، وفى حال التساوى يطبق نظام فارق الأهداف العام، وفى حال التساوى يطبق نظام الفريق الذى أحرز أهداف أكثر فى البطولة، وفى حال التساوى تقام مباراة فاصلة على ملعب محايد والاحتكام لركلات الترجيح حال انتهاء المباراة الفاصلة بالتعادل.

فى حال تساوى أكثر من فريق فى عدد النقاط، يتم عمل جدول بين الفرق المتساوية مبارياتهم معا وكأن الدورى بينهم فقط وفقا للنادى الحاصل على أكبر عدد من النقاط، وفى حال التساوى بين فريقين أو أكثر فى النقاط يتم تطبيق نظام فارق الأهداف فى جدول ترتيب الفرق المتساوية ثم نظام الفريق الذى أحرو أهداف أكثر فى جدول ترتيب الفرق المتساوية حال التساوى، وفى حال تساوى فريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة، وفى حال تساوى أكثر من فريقين يتم اللجوء لقرعة لتحديد الترتيب بين الفرق المتساوية.

نظام الصعود والهبوط فى دورى القطاعات

يصعد صاحب المركز الأول من دورى القطاعات إلى دورى الجمهورية ب فى الموسم الجديد بالنسبة للقطاعات الخمسة ( القاهرة الكبرى - الاسكندرية وبحرى - شرق بحرى والقناة - شمال الصعيد - جنوب الصعيد ).

يتم هبوط النادى الأخير فى ترتيب بطولات القطاعات لدورى الفروع فى الموسم الجديد.

السماح بمشاركة ثلاث لاعبين من الفريق الأول

ويسمح بمشاركة ثلاث لاعبين من الفريق الأول بالنادى فى بطولات الجمهورية مواليد 2003.

الاحتكام لركلات الترجيح

يتم الاحتكام لركلات الترجيح فى جميع المراحل السنية، حال انتهاء المباريات بالتعادل والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.