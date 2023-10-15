شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ أبطال الاسكواش بالنتائج المميزة فى بطولة أمريكا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نور الشربيني صاحبة المركز الأول فى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة فى تاريخها، وحصول هانيا الحمامي على المركز الثاني، وعلى فرج وحصوله على المركز الثاني فى منافسات الرجال.

وأكد الوزير الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، خاصة من أبنائنا من ذوى الإعاقة، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.