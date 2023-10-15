أول رد من شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على أخيه بسبب العدوان على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحد المنشورات التي تهاجم نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بسبب رؤية الجماهير أن فخر العرب لا بد أن يشارك في دعم فلسطين.

ووفقا لموقع "الأسبوع"، علق “نصر صلاح”، شقيق "الفرعون المصري"، على المنشور الذي يهاجم شقيقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قال: “يعني انت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟”.

يشار إلى أن محمد صلاح تعرَّض لهجوم من قِبل رواد السوشيال ميديا، بسبب عدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة، الذي دُمر، بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي.